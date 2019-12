Arturo Sanhueza y su sueño como entrenador: "Me gustaría dirigir a Colo Colo, el Vial, Wanderers y la Selección"

Arturo Sanhueza volvió después de 20 años y siete títulos de Primera División a Arturo Fernández Vial, el histórico equipo de Concepción donde se formó. Hoy, a meses de cumplir 41 años (11 de marzo), renovó por toda la temporada 2020 con el sueño de “ganar un título con el club que me vio nacer”.

Sin embargo, el volante no sólo sueña con devolver al elenco aurinegro a la Primera B tras 11 años, sino también con continuar después del retiro como director técnico, según confiesa en conversación con El Gráfico Chile, donde igualmente habla del Vial, del clásico penquista con Deportes Concepción, de su relación con Jorge Garcés y de los nuevo refuerzos de Colo Colo, como Fernández: “Matías es el mejor de todos, es un crack”.

¿Por qué seguir un año más tu carrera?

Tomé la decisión porque quiero conseguir un título con el equipo que me vio nacer, el que me llevó a ser futbolista profesional. Además, viene todo un condimento con el ascenso de Deportes Concepción, la posibilidad de jugar un clásico que puede ser una fiesta para toda la ciudad.

Son 14 años sin un clásico por los puntos. ¿Es un motivo determinante también?

No, yo tenía clara la posibilidad de continuar, viendo un equipo que pueda pelear el torneo. La gente a cargo del club ha hecho las cosas bien, es un ejemplo a seguir, porque tenemos todas las comodidades. Eso me llevó a seguir, porque quiero conseguir el título del 2020 y dejar al equipo en la Primera B.

Pero los últimos dos años han peleado la liguilla del descenso…

A mí me quedaba contrato en Cobreloa y por un tema familiar, decidí volver a Concepción, donde una de las opciones era el Vial. Cuando llegué al club, había muchas cosas que no eran de un equipo profesional, pero ahora llegaron inversionistas nuevos y en dos o tres meses, las cosas cambiaron. Eso nos llevó a perder puntos por no pago de remuneraciones, eso influyó para que no hayamos peleado el ascenso, pero ahora el club se permite ir a pelear la opción de subir, porque antes no había un proyecto muy claro para poder avanzar.

Después del receso del 2013-15, ahora parece que el club tiene una mejor administración…

Es la idea. Al Vial lo tomaron un grupo de empresarios que nos han dado todas las comodidades para viajar, para entrenar, para las concentraciones, la ropa, se cancela al día, todas esas cosas que suenan normales antes no estaban y ahora las tenemos sin problemas. En la vereda de al frente, por lo que uno escucha, también se han hecho las cosas bien, son un grupo de hinchas los que están a cargo y los felicito por volver al fútbol profesional. Ojalá nunca más les pase lo que les pasó, como la desafiliación.

¿Cuánto influye que esté Jorge Garcés como entrenador?

Con el profe tenemos una muy buena relación, muy linda. Me tocó coincidir con él en el 2001, cuando gané el primer título de mi carrera en Santiago Wanderers. Siempre nos hemos llevado bien, con mucho respeto, y lógicamente influye poder seguir si hay una persona conocida, que quiere hacer las cosas bien y que queremos hacer que esta linda institución pueda pelear el título.

Con tu renovación, Paredes en Colo Colo, Canío en Temuco o Herrera en Everton, ¿el fútbol está durando más tiempo?

Siento que eso parte de la base de que las pretemporadas son menos traumáticas que antes. Hubo muchos años donde se hacían en las playas o en el cerro, y eso llevaba a los futbolistas a sufrir muchas lesiones, eso hacía que se aburrieran. Ahora son más relacionadas a terrenos aptos, en pasto, por ejemplo, por eso duran mucho más. Además, hay una conciencia a empezar a cuidarse en la alimentación y en los entrenamientos, y eso te lleva a que la carrera dure más tiempo.

¿Qué harás después del retiro?

En Deportes Temuco ya había empezado a estudiar para ser entrenador. Después tuve la suerte en Cobreloa y ahora en Fernández Vial para poder terminar mis estudios. Sé que en el futuro tendré la posibilidad de dirigir, entre más pasa el tiempo, más ganas me dan, pero son situaciones que hay que ir manejando, tomarse el tiempo para saber cuándo es el momento y el lugar adecuados, y así tener una carrera que vaya en ascenso, para llegar lo más alto posible.

¿Y te gustaría dirigir a Colo Colo?

Por supuesto. Al Vial, a Temuco, a Santiago Wanderers, a Colo Colo y a la Selección.