Ascenso de la Primera B: ANFP entregó fecha y lugar para la liguilla final

Se definió el calendario y el lugar donde se disputará el ascenso a Primera División por parte de los equipos de Primera B. Los partidos se jugarán desde el 11 de enero y con fechas dobles, donde cuyo ganador definirá el último cupo.

Los enfrentamientos inaugurales tendrán como protagonistas a Ñublense vs Puerto Montt a las 18:00 horas, y a Barnechea vs Deportes Copiapó a las 20:30. En tanto, el 12 de enero, y en los mismos horarios, se encontrarán Deportes Melipilla vs Unión San Felipe y Cobreloa vs Deportes Temuco.

En tanto, las semifinales están programadas para el 15 de enero, mientras que la final será el 19 del mismo mes. Posteriormente, el 23 se definirá el ascenso en un partido único entre el ganador de la liguilla y Deportes La Serena. Todos los encuentros se desarrollarán en el Estadio Nacional.

Revisa la programación a continuación:

11 de enero de 2020

Ñublense vs. Deportes Puerto Montt, 18:00 horas.

Barnechea vs. Deportes Copiapó, 20:30 horas

12 de enero de 2020

Deportes Melipilla vs. Unión San Felipe, 18:00 horas.

Cobreloa vs. Deportes Temuco, 20:30 horas.

15 de enero de 2020

Equipo 1 vs. Equipo 4, 18:00 horas.

Equipo 2 vs. Equipo 3, 20:30 horas.

19 de enero de 2020

Ganador semifinal 1 vs. Ganador semifinal 2, 20:00 horas.

23 de enero de 2020