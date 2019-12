Buljubasich se muestra optimista con que Puch siga en la UC: "Ojalá que podamos llegar a buen puerto"

En el primer entrenamiento de Ariel Holan al mando del plantel 2020 de Universidad Católica faltó uno de los puntales de la campaña del reciente título 14: Edson Puch. El iquiqueño aún no resuelve su continuidad en los cruzados, pero en San Carlos se muestra optimistas.

Así lo señaló José María Buljubasich, gerente técnico de la UC en conferencia de prensa. Los de la franja renovaron a Juan Cornejo, jugador perteneciente a León de México, equipo que pertenece al Grupo Pachuca, al igual que el pase de Comando.

Si bien Colo Colo presentó una oferta concreta por el puntero, en Católica confían en que el jugador quiere seguir en la precordillera. "Estamos trabajando para llegar a acuerdo. Los tiempos son los normales en este tipo de situaciones, así que ojalá que podamos llegar a buen puerto", dijo el Tati.

"Nosotros manejamos las negociaciones en privado. Conversamos con Pachuca lo que teníamos que conversar, con Edson lo mismo y esperamos a llegar a buen puerto", continuó el arquero récord y agregó sobre el tema refuerzos que "iremos viendo a medida que avance el mercado y vayamos cerrando estas cosas, no te puedo decir si será uno, dos o cinco. Nuestra idea es formar un plantel competitivo".

Por otra parte, en los estudiantiles aún no lograr cerrar el fichaje de Fernando Zampedri, por lo mismo aún no han querido adelantar nada. "Nuestra prioridad es un centro delantero, pero seguimos trabajando en eso. Ariel tuvo su primera práctica, debe conocer el plantel y en estos días evaluaremos las posiciones que necesitamos", cerró el ex portero.

Puch volverá de sus vacaciones este viernes para tratar de cerrar su futuro, el que en Cruzados esperan siga liado a San Carlos de Apoquindo.