Campos López apeló a razones psicológicas del pésimo 2019 de la U: "Hubo mucho estrés en todo el grupo"

El delantero Matías Campos López se despidió este jueves de Universidad de Chile, luego de tener un pésimo rendimiento en lo personal y grupal durante la temporada 2019. El atacante marcó un solo gol en todo el año y por eso en Azul Azul decidieron enviarlo a préstamo a Palestino. Una decisión que ratificó el propio jugador, quien apeló a razones psicológicas del mal momento vivido mientras estuvo en el club laico.

"En Universidad de Chile fue un año difícil para todos, en lo personal también. Yo tuve una lesión a mitad de año y es bien difícil. Ya estoy cercano a llegar a Palestino, pero estoy contento de conocer lo que es la U porque siempre he sido hincha, pero también contento por tratar de empezar de cero y traer buenas energías. A mí igual me queda contrato en la U y espero sacarme la espinita, estar en un mejor grupo –aunque esté igual era bueno- y también en lo personal porque yo y mis compañeros esperábamos ser campeón cuando llegamos, pero fue todo complicado", aseguró Campos López.

"Tomo la decisión porque quería estar bien psicológicamente, estar tranquilo, estar en mi mayor capacidad futbolística. Este año no se dio por muchas razones. Llegaron 11 o 12 jugadores a la U este año y pocos se quedaron, por las circunstancias que pasaron hubo mucho estrés en todo el grupo y eso motivó a que varios dejáramos el club. A veces decíamos 'no podemos tener tanta mala suerte' y gracias a Dios que no se bajó", añadió.

En esa misma línea, el ariete manifestó que "este año no me sentí cómodo y nadie se lo esperaba, así que espero que mi familia y yo estemos bien en 2020. Para mí, un año donde hay tres técnicos se ve que son complicadas las cosas. Faltó tener más apoyo de sicología porque pasamos muchas cosas, pero en realidad ya pasó. Fue duro, falleció mi padre y es muy fuerte todo así que espero tener un año mucho mejor para mí y estar más tranquilo".

Con la salida prácticamente confirmada de Campos López, la U acumula 13 salidas de jugadores de lo que fue el plantel 2019 de los azules y que contaba con 24 futbolistas profesionales incluidos en su plantilla oficial.