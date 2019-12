Iván Morales y la lucha por un puesto en Colo Colo: "Sé que tengo que competir, nunca me ha tocado fácil"

Colo Colo enfrentará a la Selección chilena Sub 23 en la Noche Alba 2020 para presentar a sus nuevos refuerzos y al plantel de la próxima temporada, donde estará Iván Morales, quien sabe que para ganarse un puesto en el equipo albo tendrá que luchar.

El delantero que ha estado entrenando con el equipo de Bernardo Redín para el Torneo Preolímpico de Colombia no sabe si jugará por La Roja o su club, pero "si hago un gol hay que gritarlo jaja. La verdad ahí veremos qué pasa, pero ojalá salga todo bien. Haremos todo lo posible para dar un lindo espectáculo en el estadio donde juego todo el año".

El formado en el Monumental no lo tendrá fácil en el equipo de Mario Salas, quien lo ve como un puntero y que además busca un "9" para que sea el titular junto a Esteban Paredes. "Me gustaría jugar donde me toque jugar. Si bien este año no jugué como centrodeldntero, no es decisión mía, ahí el profe debe ver dónde le gusto más. Ahora veremos qué pasa", dijo el oriundo de Longaví.

Por lo mismo no descarta salir de Pedrero, aunque aún no sabe nada sobre su futuro, porque eso "lo manejan otras personas. Me gustaría seguir en Colo Colo, ganarme una oportunidad, pero estoy muy enfocado en la selección. Obviamente busco sumar más minutos, veremos si se da. No he conversado con Mario personalmente, solo en las charlas de grupo".

"Todos los años llegan delanteros, volantes y defensas, se forman bonitas competencias y hay que ganarse el puesto. Sé que tengo que competir, nunca me ha tocado fácil", continuó el ariete sobre los refuerzos.

Finalmente, Morales habló sobre una incorporación en especial: "Matías Fernández es un ídolo de todos, se esperaba hace mucho tiempo que vuelva y ojalá salga todo bien para él, para nosotros. Es un orgullo compartir camarín con él".