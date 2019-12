La desconsolada confesión de José Mourinho en el Boxing Day: "Fue una Navidad muy triste"

José Mourinho es uno de esos técnicos que siempre da que hablar. Y esta vez, en plena Navidad, el técnico portugués hizo noticia por un lamentable y trágico episodio.

En la previa del Boxing Day, donde Tottenham enfrenta al Brighton dirigido por Frankie Lampard, el DT luso confesó que pasó una "muy triste Navidad" debido al fallecimiento de su perra Leya.

Al ser consultado por cómo pasó la Navidad, el entrenador de los Spurs reconoció al borde de las lágrimas que "para ser honesto, fue muy triste porque murió mi perra y mi perra es mi familia".

Ante el consuelo de los presentadores, el ex DT de Chelsea, Real Madrid, Inter y Porto, aseguró que "tenemos que mirar hacia adelante".

Sad news to start the day from Jose Mourinho…

Hopefully the football will bring a smile to his face#PLonPrime pic.twitter.com/ihN49HvF4H

— Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) December 26, 2019