"Hoy, no se vende": La operación entre Barcelona e Inter por Arturo Vidal suma un nuevo capítulo

La teleserie entre Arturo Vidal, Barcelona e Inter de Milán, a días del inicio del mercado de pases en Europa, sumó un nuevo episodio. Y mientras el King se encuentra en el país para pasar las fiestas de fin de año, la prensa europea sigue atenta a lo que pueda pasar.

En esa línea, el diario Mundo Deportivo, aseguró que el mediocampista chileno no se moverá de la Ciudad Condal si es que las ofertas que lleguen a las oficinas del Barcelona no son elevadas.

El medio español posicionó al chileno dentro de los "los casos calientes del mercado del Barça", titulando que "Arturo Vidal, hoy, no se vende" y agregando que "el chileno, a sus 32 años, es un tipo experto".

"Sabe que quien no llora no mama y por eso está apretando a su entrenador. Ya ha dejado entrever que no está contento porque juega menos de lo que él quiere y ha dicho que igual se plantea irse en enero", asegura.

"El Inter de Milán, con Antonio Conte a la cabeza, lo quiere para enero para intentar ganarle el Scudetto a la Juventus. Pero ni Valverde ni Abidal, los responsables deportivos del Barça, quieren venderlo. Es un jugador que aporta llegada y la mejor prueba es que, con 5 goles, el cuarto anotador del equipo tras Messi, Suárez y Griezmann. Además, aporta un físico excepcional para el ida y vuelta, la presión y las coberturas. Si las ofertas por él no son elevadas, no saldrá", completó.

El conjunto neroazurro habría presentado una oferta por el Rey Arturo por 12 millones de euros, cifra considerada insuficiente por la dirigencia del conjunto blaugrana.