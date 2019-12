Luis del Pino Mago: "Jugar en un club grande como la U, es lo más parecido a estar en una selección"

Universidad de Chile confirmó este viernes al defensa venezolano Luis del Pino Mago como su segundo refuerzo para la temporada 2020 y en sus primeras declaraciones como nuevo jugador, el ahora ex Palestino se encargó de elogiar al club universitario. Comparándolo con el nivel de una selección nacional, el oriundo de Cumaná celebra su llega a la U como uno de sus objetivos grandes que se trazó en su arribo a nuestro país.

"Estoy muy contento. Sé lo que representa vestir esta camiseta, sé la obligación que tienen de pelear todos los partidos y pelear el torneo arriba y eso me motiva mucho y me pone muy contento de poder llegar acá. Yo creo que jugar en un club grande (como la U) es lo más parecido a estar en nivel de selección, por la exigencia, por el nivel de concentración todos los partidos y por eso creo que estar acá me va a ayudar a seguir manteniéndome y a seguir creciendo en la selección", aseguró el zaguero al sitio oficial del club.

"Quiero aportarle al club, a mis compañeros, tanto dentro como fuera de la cancha. Formando un grupo muy bueno, se pueden conseguir cosas muy importantes. Llegar a un grande fue uno de los objetivos que me tracé al llegar a Chile. Tratar de seguir creciendo en esta carrera y yo creo que uno nunca se tiene que conformar y poder vestir esta camiseta era uno de los objetivos, y se consiguió en un sólo año, en un corto tiempo y que bueno que se pudo lograr", agregó.

Por otra parte, Del Pino entregó sus características dentro de la cancha, mencionando que es "un jugador muy aguerrido defensivamente. Puedo cumplir varios roles a nivel defensivo. En Venezuela jugué mucho tiempo de lateral izquierdo y también en la selección, y acá me tocó jugar de central y menos mal pudimos conseguir cosas importantes con Palestino".

Junto a eso, el defensa manifestó que la barra de la U es "la mejor hinchada del país, vi cómo apoyaban al club estando peleando abajo, llenaban el estadio con 40 mil personas y eso para el jugador y para todos los que trabajamos en el club es bueno sentir el apoyo en los buenos y malos momentos así que, que se sigan sumando muchos más".

Además de Del Pino Mago, Fernando Cornejo y Pablo Aránguiz son los otros refuerzos confirmados que tiene la U para la próxima temporada. Todo esto a la espera de los últimos detalles que separan a Walter Montillo de su regreso al club azul.