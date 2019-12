Arturo Vidal demanda a Barcelona por el pago de premios y cada día se complica más su permanencia

Arturo Vidal interpuso una demanda contra Barcelona en la Comisión Mixta de la Liga y la AFE alegando que se le adeuda más de 2.4 millones de euros en premios alcanzados durante la semana pasada, según consigna el medio español ABC.

El pasado 5 de diciembre los abogados del volante chileno presentaron la denuncia alegando el no pago de una serie de bonus por objetivos, entre ellos, el de partidos disputados.

Según el contrato del volante si disputaba el 60% de los partidos profesionales, se le daría un bono. Si bien el Rey no alcanzó a cumplir porque debía jugar, por lo menos, 45 minutos por encuentro para que sea válido. Aún así estima que se le debe pagar la mitad de lo pactado, lo que serían 2.4 millones, mientras el club cree que al no llegar a la meta, no se debe pagar.

Otro de las primas que reclama el formado en Colo Colo es el pago por llegar a octavos y cuartos de final de la Champions League, cerca de 1.4 millones cada uno, pero los culés creen que solo se debe cancelar la mitad. Además, pide el 50% de lo acordado por ser campeón de liga, cerca de 250 mil euros, lo que en total daría más de 4 millones, pero que hasta junio, los catalanes solo han cancelado 1.6 millones.

Desde los azulgrana recibieron la demanda con sorpresa y en una respuesta a la comisión lo calificaron como "el caso más inédito de todos". "Durante seis largos meses el señor Vidal no ha entendido oportuno comunicar a nadie que él no estaba de acuerdo con la interpretación", continúa la carta para cerrar diciendo que "sin embargo, cuando súbitamente se publican en prensa noticias sobre el interés del jugador en abandonar el club, requerir que en el plazo de 24 horas se le abone una determinada cantidad".

De esta forma el futuro del volante se ve cada vez más lejos del Camp Nou y cerca a Italia, donde además de Inter de Milan, ahora Juventus se sumó entre los interesados en tener a Vidal.