Andy Murray se queda sin el Abierto de Australia por lesión en la cadera

El británico Andy Murray encuentra un obstáculo en su reaparición en los Grand Slams y anunció que no jugará en el Abierto de Australia del próximo mes.

Tennis Australia emitió el domingo un comunicado en el que informa que Murray se retira del primer Grand Slam de la temporada en Melbourne Park y de la Copa ATP, un nuevo torneo internacional por equipos que inicia la próxima semana en Sydney, Perth y Brisbane.

"He trabajado muy duro para ponerme en una situación en la que pueda jugar al más alto nivel y me entristece que no pueda jugar en Australia en enero", señaló el tenista en un comunicado. "Desafortunadamente tuve una recaída reciente y como precaución necesito trabajar primero en eso antes de volver a la cancha".

Murray se sometió a una cirugía en la cadera para reparar una lesión que puso en riesgo su carrera poco después de que cayera en cinco sets ante Roberto Bautista Agut en la primera ronda del Abierto de Australia en enero pasado.

Murray, de 32 años, volvió a la gira en Cincinnati, donde cayó en primera ronda, y también participó en otros siete torneos — incluyendo la Copa Davis en España el mes pasado — para finalizar el año con récord de 11-7.

"Después del Abierto de Australia de este año, donde no estaba seguro si volvería a jugar de nuevo, estaba muy entusiasmado por volver a Australia a dar mi mejor esfuerzo, por lo que todo esto es todavía más decepcionante", dijo Andy Murray sobre su más reciente lesión.

Murray, ganador de tres Grand Slams, ha llegado cinco veces a la final del Abierto de Australia pero nunca ha podido levantar el título en Melbourne Park.