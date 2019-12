Carlos Caszely destrozó a la UC y Colo Colo: "Ambos van a ser un fracaso en la Copa Libertadores"

El histórico ex jugador de Colo Colo y la selección chilena, Carlos Caszely, criticó duramente el presente del fútbol nacional y sobre todo la participación internacional que han tenido durante los últimos años. Con ese escenario, el Chino se enfocó en lo que podrían hacer Universidad Católica y el Cacique en la próxima edición de la Copa Libertadores, asegurando que será un absoluto "fracaso".

"No engañemos al público, Colo Colo está haciendo un plantel para ganar el Campeonato Nacional y no en Copa Libertadores de América. Colo Colo, Católica y todos los equipos que están en Copa Libertadores o Sudamericana van a ser un fracaso, ojalá me equivoque, pero creo que van a ser un fracaso. Van a empezar el campeonato una semana antes de la Copa Libertadores, los jugadores van a estar sin fútbol. En años anteriores nos ha ido mal y este año, con mayor razón", dijo Caszely a Cooperativa.

"Por ejemplo, Católica trajo a un nueve que hace siete meses que no juega. Le quita la posibilidad a un niño infantil que lleva siete años tratando de llegar al primer equipo y le traen a un delantero que hace siete meses no juega, son cosas que uno no logra entender", agregó.

Por último, y en la misma línea de crítica contra los albos, el ex delantero manifestó su molestia con Jorge Valdivia y su salida del Cacique, ya que para él "Si un hombre que quiere a Colo Colo y no se quiere bajar el sueldo a la mitad… debería haber bajado el moño, no lo hizo".