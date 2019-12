Cristiano Ronaldo y su "humildad" para hablar sobre su éxito: "Cuando eres un campeón ganas siempre"

Cristiano Ronaldo aprovechó el receso de la Serie A por las fiestas de fin de año para viajar a los Emiratos Árabes Unidos. Ahí, se encontró con Novak Djokovic, y además fue parte de la edición 14 de las Conferencias Internacionales que organiza el Consejo de Deportes de Dubai.

En la ocasión, el atacante comentó su presente en la Juventus, los éxitos de su carrera, los récords que le gustaría romper y su futuro fuera del fútbol, donde aseguró que le gustaría "participar en nuevas cosas: mejorar mi inglés, hacer una película en Hollywood… Y para eso hay que salir de tu zona de confort".

Sobre su vigencia, donde se mantiene en el primer nivel con 35 años, el portugués aseguró: "Tienes que sacrificarte y dedicar el 70% de tu vida al fútbol, a cuidar y a conocer tu cuerpo. No todos los deportistas están dispuestos a esto, lo digo sin ánimo de criticar a nadie. Pero mantener el nivel de excelencia te exige pensar siempre en términos de excelencia".

En tanto, y consultado respecto a su motivación para mantenerse en la elite, Cristiano Ronaldo indicó: "No hay secretos ni milagros. Ganar en todos los sitios en los que he estado no es una coincidencia, cuando eres un campeón ganas siempre".

Finalmente, el histórico futbolista también quiso referirse a los récords que le faltan por romper, como superar los goles de Pelé: "Superar a Pelé sería un motivo de orgullo, por supuesto, pero cada uno tiene su historia. Pelé va a seguir siendo Pelé, como Cristiano va a seguir siendo Cristiano".