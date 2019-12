Cristiano Ronaldo se impone en los Globe Soccer Awards y gana el premio al mejor jugador del año por sexta vez

Cristiano Ronaldo fue galardonado como el mejor jugador del año por Globe Soccer. En Dubai, el portugués ganó el premio por sexta vez, dejando en el camino a estrellas como Lionel Messi, Mohamed Salah y Virgil Van Dijk.

El trofeo se entrega desde 2011 y el delantero portugués de Juventus fue laureado en todas las ocasiones salvo en 2012 (Radamel Falcao García), 2013 (Frank Ribery) y 2015 (Lionel Messi).

La mejor jugadora de la temporada fue la inglesa Lucy Bronce, mientras que el jugador revelación quedó en manos del luso Joao Felix. Liverpool se impuso en dos categorías, el equipo inglés fue el mejor club y su entrenador, Jurgen Klopp fue elegido el mejor técnico de la temporada.

What a beautiful night it was in Dubai. Thank you to all attendees and of course Congrats to all the Winners.#globesoccer @dubaiSC pic.twitter.com/ZbJ9wc7JV7

— Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 29, 2019