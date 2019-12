El "rápido" modelo de Marcelo Espina que tiene a Colo Colo con el plantel en un "95% listo"

Durante este periodo de fichajes Marcelo Espina ha recibido los elogios del mundo del fútbol por la velocidad con la que cerró los refuerzos de Colo Colo antes que inicie la pretemporada. De hecho, en su llegada a Chile señaló que "estamos con el plantel listo en un 95%".

El Calamar pasó las fiestas en Argentina junto a su familia y, si bien se especuló que había aprovechado de reunirse con el futuro 9 de los albos, el gerente deportivo lo negó.

"Estamos trabajando, no hay que apurarse. Hicimos un avance bastante importante en muy poco tiempo, dentro de lo que necesitamos, que tampoco es tanto, solo uno por línea. Nos queda un ficha más e iremos por él", dijo en radio Agricultura.

Es que antes de iniciar los trabajos, Mario Salas ya contaba con Miguel Pinto en el arco, la renovación de Juan Manuel Insaurralde en defensa, la llegada de César Fuentes en la zona de volantes y de Matías Fernández y Leonardo Valencia en la zona de la creación, además este último puede jugar como puntero, un puesto donde ofertaron a Edson Puch, pero todo indica que desistirán.

La formula no era nada fuera de lo común. Terminado el campeonato se reunió con Salas para definir los puestos a reforzar, le entregaron la lista de nombres que venían siguiendo desde la comisión fútbol, para finalmente, luego del feedback, iniciar las negociaciones.

A eso se sumó el buen aprovechamiento de las oportunidades que aparecieron en el mercado, como el término de contrato de Fuentes y Pinto que les permitió negociar como jugadores libres o el deseo de jugar en Chile de Valencia. "Estamos avanzadisimos, hasta yo estoy sorprendido de lo rápido que cerramos", comentó Espina.

Toda esa velocidad ahora le dio el tiempo necesario al ex capitán del Cacique para tomarse la calma necesaria para buscar un delantero centro, el último puesto a reforzar. "Vamos a utilizar el recurso que tenemos para el puesto que nos hace falta, pero no nos vamos a apartar del presupuesto. Queremos un plantel que sea acorde en sus remuneraciones, no queremos que un jugador se escape de sus compañeros", dijo el también ex entrenador de Colo Colo.

Así las cosas, en Macul bajarán un cambio para encontrar al 9 ideal que tome la posta de Esteban Paredes y sea la gran carta de gol que le entregue Espina al equipo de Mario Salas para pelear el Campeonato Nacional y la Copa Libertadores 2020.