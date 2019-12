Solo pasaron 24 horas: El West Ham ya anunció al reemplazante de Manuel Pellegrini

El West Ham United no pudo ante el Leicester City por la Premier League y terminaron derrotados por 2-1. El resultado fue el sello final para la carrera de Manuel Pellegrini al mando del conjunto londinense, luego de una irregular campaña.

Y solo tuvieron que pasar 24 horas para que los Hammers anunciaran a su nuevo director técnico. El escogido fue el escocés David Moyes, quien tuvo un paso anterior por los londinenses y también fue entrenador del Manchester United.

Desde el West Ham emitieron un comunicado en que consignaron que "Moyes firmó un contrato por 18 meses y empezará con su trabajo inmediatamente, justo antes del partido de año nuevo contra el Bournemouth".

En tanto, Moyes aseguró: "Es fabuloso estar de vuelta. Se siente muy bien estar en casa. Extrañé estar aquí porque realmente lo disfruté. Disfruté estar cerca del estadio (…) No puedo esperar para comenzar".

We are pleased to confirm that David Moyes has returned to the Club as first-team manager. pic.twitter.com/Y2fxo5hTCE

— West Ham United (@WestHam) December 29, 2019