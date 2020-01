Claudio Bravo arranca el año con un error en la victoria del Manchester City sobre Everton

Manchester City consiguió su segunda victoria consecutiva en la Premier League con Claudio Bravo de titular. Los Citizens derrotaron por 2-1 a Everton, en una jornada que tuvo altos y bajos para el portero nacional.

A los 7’, Seamus Coleman remató, pero el arquero formado en Colo Colo estuvo notable para ahogar el grito del gol. A los 50’, Gabriel Jesus venció a Jordan Pickford tras un disparo con su pierna derecha. Ocho minutos más tarde el delantero brasileño anotó su segundo personal mediante un zurdazo.

A los 71’, Bravo no salió bien con sus pies regaló el balón y la jugada terminó con el descuento de Richarlison, no obstante, el equipo dirigido por Pep Guardiola se llevó la victoria por 2-1.

Con esta victoria, los Ciudadanos están en la tercera posición de la Premier League con 44 puntos. En su próximo desafío, recibirán a Port Vale por la tercera ronda de la FA Cup. El duelo será el sábado 4 de enero, desde las 14:30 horas.

Por otro lado, Everton quedó en la décima posición con 25 unidades. En su próximo partido, se enfrentará su clásico rival, Liverpool. El encuentro será el domingo 5 de enero, a partir de las 13:00 horas.

FULL-TIME | 2020 starts with a W thanks to a fine brace from @gabrieljesus33! 🙌

💙 2-1 🔵 #MCIEVE #ManCity pic.twitter.com/kFml5zv8b5

— Manchester City (@ManCity) January 1, 2020