Leeds de Bielsa igualó con West Bromwich y dejó escapar la oportunidad de ser el único puntero de la Championship

Leeds United de Marcelo Bielsa desperdició la chance de ser el único líder de la Championship de Inglaterra. The Whites empataron 1-1 con West Bromwich Albion y ambos siguen compartiendo la punta del certamen.

A los 2’, Semi Ajayi abrió el marcador para West Brom, tras capturar un balón después de varios rebotes en el área defendida por el portero Kiko Casilla. A los 52’, Ajayi volvió a convertir pero lo hizo en su propia puerta, decretando el empate en The Hawthorns.

Con esta igualdad, el equipo dirigido por el Loco marcha en la primera ubicación de la Segunda División de Inglaterra con 52 puntos, mismas unidades que West Brom. En su próximo desafío, los Blancos visitarán a Arsenal por la tercera ronda de la FA Cup. El encuentro será el lunes 6 de enero, desde las 17:00 horas. Por la jornada 27 de la Championship, Leeds recibirá a Sheffield Wednesday. El compromiso será el próximo 11 de enero, a partir de las 12:00 horas.

FULL TIME: #LUFC walk away from the Hawthorn with a point in tonight's top of the table clash against West Brom

— Leeds United (@LUFC) January 1, 2020