"No sé qué palabra usar, Marcelo": Bielsa corrigió en vivo a su traductor tras empate del Leeds United

Marcelo Bielsa siempre da que hablar. Y tras el empate del Leeds United 1-1 ante West Bromwich Albion, el entrenador argentino protagonizó un desopilante momento en vivo al corregir a su traductor en plena entrevista post partido.

Todo comenzó cuando el Loco, en el análisis del partido, señaló que el rival "aprovechó el desgaste que habían sufrido el central derecho y el izquierdo". Ahí vino la aparición del traductor quien en inglés contó lo que había dicho el DT.

Sin embargo, la situación se aproblemó cuando el intérprete dijo "fatigue (fatiga)" en vez de desgaste, comenzando un tenso cruce en vivo. "No, fatigue no. Desgaste", dijo el rosarino, a lo que el traductor algo complicado intentó corregir diciendo "sí, estaban desgastados, cansados".

La situación no terminó ahí porque el Loco volvió al ataque con una desafiante mirada: "No, cansados no. Desgastados. No tired, I say… la fricción, la lucha, la disputa…", hasta que el traductor le dijo "no sé que palabra usar Marcelo".

Al final, el ex entrenador de la Roja se la dejó pasar y el mano a mano con el periodista continuó.