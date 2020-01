Atlético de Madrid da un golpe al mercado del fútbol femenino y anuncia a Deyna Castellanos

Atlético de Madrid es uno de los clubes líderes en el fútbol femenino con cuatro títulos de la liga española, donde cuenta con un tricampeonato vigente, pero nunca había disputado los cuartos de final de la Champions League.

Por lo mismo, luego de asegurar su clasificación decidió ir en busca de Deyna Castellanos para poder aspirar a lo más alto en el certamen europeo. La venezolana, que es la jugadora con más goles en Mundiales Sub 17, estuvo entre las finalistas al premio The Best en 2017.

Con solo 20 años, la delantera viene de jugar en los últimos 4 en el Florida State University, equipo del fútbol universitario estadounidense que prefirió por sobre el fútbol rentado a los 16, para poder tener la posibilidad de estudiar.

Ahora, la jugadora que debutó en su selección con solo 15 años en la Copa América 2014, dio el salto y en su cuenta de instagram se mostró "contenta por la decisión de llegar a un club líder".