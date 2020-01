Miguel Ponce seguirá haciendo carrera en Bolivia y será entrenador de Blooming

View this post on Instagram

#CuerpoTécnico #PrimerPlantel Su vasta trayectoria y experiencia sobretodo en trabajo con divisiones menores, hizo que el chileno Ponce, sea el indicado para dirigir el Club en la temporada 2020. Así lo indicó el Presidente del Club, Juan Alfredo Jordán "Su trayectoria y experiencia tanto en divisiones menores como en el fútbol profesional se adecuan al proyecto Unidad un Sentimiento" resaltando que seguirá en pie la proyección de seguir formando jugadores, que compitan por un puesto en el primer plantel "Se tiene la proyección que continúe con el proceso formativo y que con el primer plantel se consigan éxitos deportivos" remarcó. Miguel Angel Ponce llega a nuestra ciudad el próximo lunes para la firma de su contrato y ponerse el overol, para el inicio de la pretemporada. "tiene la expectativa de hacer historia con el Club" manifestó Jordán, quien además sostuvo que el estratega está al tanto de lo que representa el Club, las condiciones y el trabajo que encarará en nuestra Institución "Conoce perfectamente lo grande que es Blooming, conoce lo importante que es la Institución en el fútbol boliviano por su historia y por su hinchada, sabe de la infraestructura con la que cuenta" Concluyó.