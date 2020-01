"Puede llegar a ser como Jorge Valdivia": Mediocampista nigeriano estará a prueba en Barnechea y será evaluado por Leonardo Zamora

Barnechea continúa reforzándose para afrontar la liguilla de ascenso a la Primera División y la temporada 2020. El cuadro huaichochero anunció la incorporación del mediocampista nigeriano Augustin Ezeali.

El jugador africano de 20 años proviene del Ekiti United, equipo de la Segunda División de Nigeria, estará a prueba en el club por "un convenio de formación" y será evaluado por el entrenador Leonardo Zamora durante las próximas semanas.

"Este acuerdo consta de un convenio de formación y trabajo con el jugador, mas no una incorporación al Plantel Profesional del club, pese a que entrena en conjunto con los jugadores que lo integran y que dirige Leonardo Zamora", informó el club a través de un comunicado.

Además, los huaicocheros agregaron que "Augustin Ezeali Inya, en medio de este acuerdo está siendo sometido a evaluación, lo que podría derivar en el Registro General de la ANFP".

Sin embargo, Igeola Nojeem, representante del jugador, contradijo a Barnechea y aseguró que Ezeali no estará a prueba, porque ya firmó contrato con el equipo que milita actualmente en la Primera B. Además, comparó sus características con Jorge Valdivia.

"Para mí todo tiene su forma, él tiene contrato con ellos ahora y yo quiero saber cuál va ser el proyecto y como va a funcionar con ellos. No sé porque me llamaron y me dijeron que esperara, porque no hay tiempo", inició Nojeem en diálogo con Radio Cooperativa.

"Puede llegar a ser como Jorge Valdivia, es muy rápido y tiene buenos pases como De Jong", concluyó Nojeem.

Barnechea recibirá a Deportes Copiapó por la liguilla de ascenso en el Estadio Nacional, el próximo sábado 11 de enero, a partir de las 20:30 horas. El ganador de la serie se enfrentará al vencedor del duelo entre Cobreloa y Deportes Temuco.