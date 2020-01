El polémico Nick Kyrgios muestra su lado más sentimental en la ATP Cup por los incendios en Australia

La ATP Cup inició con todo la temporada 2020 del tenis con una gran serie entre Australia y Alemania, con triunfo 3-0 para los oceánicos. Pero lo que más ha marcado al torneo en Brisbane son los incendios forestales.

Es que el campeonato no ha quedado ajeno de la crisis ambiental que vive el país y eso ha sido en gran medida por la figura local Nick Kyrgios (30º del Ranking). El polémico jugador que siempre da que hablar por cosas afuera de la cancha, ahora lo hace mostrando su lado más emocional.

Luego de vencer al alemán Jan-Lennard Struff (35º) por 6-4 y 7-6, el oriundo de Canberra rompió en llanto cuando comenzó a hablar de los incendios que han llevado a su ciudad a superar en 21 veces los máximos considerados "peligrosos" por la mala calidad del aire. "Es demasiado triste, es duro", dijo.

El tenista había iniciado una campaña de donar a los afectados 200 dólares por cada ace que haga durante el verano, a la que se sumó su compatriota Alex de Miñaur (18º) con 250 y el circuito ATP con 100 dólares por cada saque que termine en punto directo.

This is emotional.

🇦🇺 @NickKyrgios talks about the bushfires in Australia after his @ATPCup victory in Brisbane.#ATPCuppic.twitter.com/Gt3d253RXw

— ATP Tour (@atptour) January 3, 2020