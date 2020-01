La Noche Alba de Colo Colo tendrá seguridad al estilo del Superclásico

View this post on Instagram

La noche alba 2020, no será jamas una fiesta… Por Alex Nuñez, Gustavo Gatica…Por todos los caídos y encarcelados por este sistema que castiga al pobre y da clases de ética al rico. No nos prestaremos para su show mediático que pretende cegar a todos con una absurda y cobarde normalidad. No porque aun no se ha ganado nada, no queremos sus migajas. No! Si hasta en lo deportivo han mostrado no importarles el hincha. Refuerzos identificados con el equipo laico. Un evento caro y mediocre en su organización, no se sabe que se quiere mostrar, si hace tiempo solo se llenan sus bolsillos, dejen de robar! No nos dejemos engañar, nos quieren utilizar y no les daremos en el gusto. SIN JUSTICIA, NO HAY NOCHE ALBA!!