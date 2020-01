Leonardo Valencia confiesa sus desafíos en Colo Colo: "Hacer olvidar a Valdivia y Valdés no será fácil"

Leonardo Valencia es uno de los grandes nombres que incorporó Colo Colo para la temporada 2020 con la idea de pelear la Copa Libertadores y el Campeonato Nacional. El volante llega a ocupar la plaza de creador del equipo, luego de las partidas de dos históricos: Jorge Valdivia y Jaime Valdés.

Eso sí, para el ex Botafogo no será fácil, ya que "hacer olvidar al Mago y el Pájaro es difícil, porque son ídolos del club. Vengo a hacer mi juego, aportar y ayudar, quiero hacer lo que hice en Palestino y Universidad de Chile, que es por lo que me trajeron", según dijo en conversación con CDF.

Y es que el Leo está entrenando en la posición de enganche o volante mixto, donde Mario Salas lo ha estado usando y espera "entender la idea rápidamente y el sistema del técnico. Le puedo dar variantes y con el correr de los partidos tomará la decisión de donde pueda ser más útil".

Junto con eso también tendrá desafíos grupales, para los cuales confía en sus compañeros porque "hay un grupo de grandes jugadores. Se siente el día a día y nos estamos preparando para salir campeones y estar todos juntos. Vamos a pelear siempre por cada copa y cada opción que tengamos. Cuando uno llega a Colo Colo tiene la ilusión de ser campeón".

Sobre su pasado en el rival histórico del Cacique, el oriundo de Peñaflor dijo que esa experiencia le sirvió, al igual que "estar en un equipo gran de Brasil. Uno entiende lo que piensa el hincha. En la cancha me debo ganar a la gente y estoy trabajando para hacer las cosas bien en cada partido".

Finalmente, el mediocampista se ilusionó con un llamado a la Selección chilena, su gran motivación para llegar al Monumental y "así Reinaldo Rueda estará pendiente de lo que pueda hacer. Debo jugar bien el campeonato y después pensar en la Selección".