Manchester United no pudo ante Wolverhampton y tendrá que jugar el desempate en FA Cup

Manchester United tuvo un opaco partido ante Wolverhampton y solo pudo empatar 0-0 por la tercera ronda de la FA Cup, por lo que tendrá que esperar el tradicional "replay" como local para definir al clasificado.

En un primer tiempo que tuvo poca acción, el argentino Sergio Romero salvó la portería de los de Old Trafford, luego que tras un tiro de esquina Matt Doherty rematara en el área chica y el arquero sacara la pelota con sus grandes reflejos a los 13 minutos.

Incredible save by Sergio Romero 🧤

He's on top form as per in the #EmiratesFACup pic.twitter.com/XAlbinUoBZ

