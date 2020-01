La Noche Alba pasó la prueba de la blancura: Colo Colo tuvo una tranquila fiesta, aunque sin "tapado"

La Noche Alba tuvo un resguardo digno de un Superclásico, con más de 350 guardias, cierres perimetrales y cámaras con reconocimiento facial. Y no era para menos, porque la Garra Blanca había amenazado con boicotear el primer partido luego del estallido social que obligó suspender el Campeonato Nacional 2019.

Pero al final, no pasó nada. La barra de Colo Colo no se hizo presente en el estadio y la galería norte del Estadio Monumental se vio con bastante poca gente, tal vez por el llamado de los mismos fanáticos a no asistir.

Es por eso que en la presentación de los jugadores, Miguel Pinto casi no recibió pifias, aunque claro, tampoco fue muy aplaudido, por su pasado en Universidad de Chile, club donde se formó y vivió gran parte de su carrera. Lo mismo para Leonardo Valencia, quien también tuvo un paso por los azules.

Todo lo contrario ocurrió con Matías Fernández, ovacionado por todo el público, expectante por su retorno a Pedrero después de 13 años, cuando fue elegido mejor jugador de América en el 2006, tras llegar a la final de la Copa Sudamericana con los albos.

Tampoco hubo "tapado"

Así como no hubo incidentes, tampoco hubo sorpresas entre los nombres que se presentaron en Colo Colo. Junto con Pinto, Valencia, Fernández y César Fuentes, apareció el plantel que sigue desde el año anterior, sin ningún "tapado".

Se especulaba con la presencia del delantero centro que tanto buscan en Macul. Incluso, se señaló que Lucas Viatri ya estaba en Chile y sería anunciado como el nuevo refuerzo del Cacique que pelearía el puesto con Esteban Paredes, pero no llegó.

Eso sí, no se descarta que arribe un jugador más al equipo de Mario Salas antes de que comience el Campeonato y la participación de los albos en la Copa Chile, donde tendrán que disputar la semifinal ante Universidad Católica, lo más probable el próximo 17 de enero en Temuco.