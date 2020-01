Alexis Sánchez observó el triunfo del Inter ante el Napoli desde la banca, luego que Cristiano Ronaldo igualara su récord en Europa

Alexis Sánchez retornó a las convocatorias en el triunfo Inter de Milán ante el Napoli, sin embargo, no vio acción y estuvo en la banca durante todo el partido. Los dirigidos por Antonio Conte derrotaron por 3-1 al equipo celeste y alcanzaron a la Juventus en lo más alto de la tabla.

A los 14’, Romelu Lukaku abrió el marcador para la visita. A los 33’, el delantero belga remató de zurda y el balón ingresó al arco gracias a la complicidad del portero Alex Meret. Seis minutos más tarde, Arkadiusz Milik convirtió el descuento para el conjunto local. A los 62’, el argentino Lautaro Martínez sentenció el partido para el equipo lombardo.

Con esta victoria, Inter de Milán acumuló 45 unidades y comparte el liderato con Juventus, equipo que derrotó por 4-0 a Cagliari con triplete de Cristiano Ronaldo, quien igualó el récord del delantero tocopillano tras anotar un hat trick en tres de las cinco ligas más importantes (Premier League, Serie A, La Liga). En su próximo encuentro, el equipo neroazzurro recibirá a Atalanta. El partido será el próximo 11 de enero, desde las 16:45 horas.

Only two footballers have scored a hat-trick in:

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Premier League

🇪🇸 LaLiga

🇮🇹 Serie A

Alexis Sánchez & Cristiano Ronaldo. pic.twitter.com/VW8LXZjDjM

— Squawka Football (@Squawka) January 6, 2020