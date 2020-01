Asta-Buruaga, el hincha que regresa a la UC: "Desde chico mi padre me traía a galería a alentar en todos los partidos"

Estuvo hasta los 13 años en las divisiones inferiores, es vecino de San Carlos de Apoquindo y frecuentemente aparecía en las tribunas del estadio cuando jugaba Universidad Católica. Tomás Asta-Buruaga tiene un fuerte nexo con la UC y por eso advierte que se la jugará por completo en el año que estará a préstamo en el actual campeón del fútbol chileno.

El defensa de 23 años, que llegó procedente desde Deportes Antofagasta tras la lesión de Germán Lanaro, vivirá su segundo capítulo deportivo con la UC. El primero fue siendo un niño, que jugaba de delantero y que tuvo como director técnico a Miguel Ponce. Hoy el panorama es distinto tras una larga vuelta de 10 años.

"He cambiado mucho, porque cuando yo estaba en Católica era delantero, después por el porte me fui para atrás. He madurado en muchos aspectos, he crecido futbolísiticamente, sobre todo en mi paso por Antofagasta. He crecido mucho, pero aún soy un jugador joven que tiene que seguir creciendo", dijo Asta-Buruaga en su presentación oficial en la UC que se realizó este lunes.

En dicha instancia, el nuevo zaguero cruzado expresó: "sinceramente, siempre he sido hincha de Universidad Católica, desde chico mi padre me traía a galería a alentar en todos los partidos, los domingos era sagrado venir al estadio. Contento, me tocó dar la vuelta larga y esta oportunidad espero aprovecharla al máximo para poder quedarme".

"Me queda algo de delantero", dice Tomás Asta-Buruaga en su presentación en la UC. El nuevo defensa cruzado jugó como atacante hasta los 13 años en las inferiores de Católica #LosCruzados pic.twitter.com/2wiYUyS2hm — Serey (@sereycorrea) January 6, 2020

En términos deportivos, el jugador que culminó su etapa formativa en Unión Española advirtió que "vengo con todo, vengo a ganarme un puesto, no vine a pasear al club, vine a ganarme un puesto, motivado a full en los tres campeonatos. Quiero sumar la mayor cantidad de minutos y partidos". En la misma línea, sostuvo que "si ando bien, si las cosas se dan positivamente, voy a tener una oportunidad en la Selección".

Por otro lado, a Tomás Asta-Buruaga se le consultó por su temperamento dentro de la cancha, recordando el particular episodio que protagonizó jugando por Antofagasta ante Fluminense en la Copa Sudamericana, cuando llenó de insultos al delantero brasileño Luciano antes de un tiro penal, el que finalmente erró.

"Lo que se ve en el video, yo soy así dentro de la cancha, pero fuera soy otra persona totalmente distinta. Dentro de la cancha me transformo, soy un jugador que entrega el cien por ciento en cada partido y en cada entrenamiento. Fuera, estoy al cien comprometido con mis compañeros", declaró.