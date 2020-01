Cecilia Pérez sobre la acusación en su contra por asumir en la corporación Santiago 2023: "Pequeñeces acá no caben"

La ministra del Deporte, Cecilia Pérez, dio por superada la polémica y trató de "pequeñeces" las acusaciones en su contra por supuesta ilegalidad al asumir como presidenta de la Corporación Santiago 2023, de cara a los próximos Juegos Panamericanos que albergará el país.

"Esta es una polémica artificial, no aporta y me llama la atención que quien la levante sea el ex director jurídico del MinDep (Rodrigo Medina), considerando que la ministra y subsecretaria de la época fueron directoras de una corporación privada como ADO", disparó la ministra y agregó que "pequeñeces acá no caben, porque tenemos por delante la misión de activar el deporte en nuestro país, hacerlo masivo y llegar lo más alto en los Panamericanos".

Sobre su defensa, la ex vocera de gobierno señaló que "nosotros habíamos señalado que nos avala la jurisprudencia, dictámenes de Contraloría y la participación histórica de subsecretarios del deportes, directores del IND y ministros anteriores en corporaciones de derecho privado como estas".

Además defendió su participación en la corporación, ya que "es una señal potente, porque es el Estado que se toma de la mano con el Comité Olímpico y deportistas de alto rendimiento para llevar adelante una tarea como esta".

Finalmente, la ministra dio por terminada la polémica y señaló que está "absolutamente superada", poniendo el foco al proceso de construcción de la infraestructura que se lleva adelante para los Juegos Panamericanos.