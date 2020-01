Pulga de la Peña y el desplome del Nico Jarry: "Es peligroso, no logra tener tranquilidad en su tenis"

Un triste paso tuvo Chile por la ATP Cup. Más allá de que queda enfrentar este martes en la noche a la Serbia de Novak Djokovic, el equipo nacional ya está eliminado.

En el papel, la serie más accesible era ante Sudáfrica. Sin embargo, fue derrota por 3-0, con una sorpresiva caída de Nicolás Jarry (77º) frente a Lloyd Harris (99º) en el primer punto.

Aunque de sorpresa tiene poco, porque el Príncipe sumaba 10 reveses consecutivos. La mala racha arrancó justamente después de levantar su primera copa en el circuito, en Bastad, en julio pasado.

El desplome del Nico preocupa a la popular “Familia del Tenis”, a la que pertenece Horacio de la Peña. Para el Pulga, eso sí, todo pasa por un tema técnico, más que mental.

¿Cómo viste al Nico?

El partido del domingo fue raro. Pensé que Jarry iba a dominar, porque iba ganando 4-2, contra un tipo que tenía menos ranking y experiencia que él, pero se empezó a enredar.

¿Qué le pasa al Nico? ¿Será uno de esos bloqueos mentales que tienen los tenistas de vez en cuando?

La verdad es que no tengo idea lo que le está pasando, pero está complicado, porque la derecha no le baja. Definitivamente, le falta mucha aceleración a esa mano y es peligroso, porque no logra tener tranquilidad en su tenis. Cada vez que está con complicaciones, se le escapa.

¿Cómo se entiende que haya ganado su primer título y después no ganó ningún partido más?

Es raro, pero va a pasar, quedáte tranquilo. Siempre que llovió, paró. Entonces, no es que cagó de por vida. Va a zafar, pero pucha que está complicado. Lo vi muy enojado cuando cedió el partido.

¿Cómo se para esa lluvia?

Con muchas horas de trabajo, así se sale.

¿Hay que trabajar la cabeza también?

No, primero hay que hacer tenis, más que algo sicológico. Para mí es un problema de técnica el que no le entre la derecha, a mí no me gusta. Creo que técnicamente está trabajándola mal, por eso erra.

¿Crees que su nuevo entrenador, Dante Bottini, puede generar un cambio en el Nico?

Sí, yo creo que va a mejorar. Está complicado, pero mejorará.

¿Lo de Cristian Garin no es para preocuparse? Porque también se lo vio muy enojado…

Yo creo que se asustó, porque le dolió un poco el pectoral. Entonces, empezó a pensar en el Abierto de Australia y se le fue el primer set, y después el otro chico jugó bien. Le costó salir del miedo. Yo siempre digo que a Garin le cuesta calentar la máquina cada vez que deja de competir. Por eso me pareció muy bien empezar con esta copa, para que cuando entre al circuito, sea con partidos jugados.