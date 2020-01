"Estuve a punto de vomitar cuando lo vi": Fractura de dedo de Joel Embiid provoca impacto en la NBA

Si hay lesiones que impactan en el mundo del deporte, la fractura de un dedo puede dejar con la boca abierta a cualquiera. Ese es el caso de Joel Embiid, pívot de los Filadelfia Sixers que sufrió una severa luxación del dedo anular de la mano izquierda en el triunfo 120-113 de los 76ers sobre Oklahoma City Thunder.

El camerunés sufrió la dislocación en el primer periodo y tras una rápida intervención médica volvió en el segundo periodo para anotar 17 puntos y 15 rebotes. "Sentí un chasquido en mi dedo, y pensé que se había fracturado. Me tomaron algunas radiografías y me dijeron que no era nada", reconoció Embiid quien agregó que "no podía saltar con las dos manos arriba. Hubo un par de veces en las que pude haber tomado el balón con las dos manos, pero no me fue posible".

AP

Entre sus compañeros de equipo el impacto al ver la lesión fue total. "Estuve a punto de vomitar cuando vi eso. Me alegra que él haya vuelto. Lo necesitábamos. Es una gran parte de este equipo", dijo su compañero, el australiano Ben Simmons.

Los 76ers cortaron una racha de cuatro derrotas consecutivas, mientras que Thunder sumó seis caídas en fila.