El polémico artículo que podría dejar a doce jugadores sin disputar la liguilla de Primera B

La polémica estalló hace unos días. Un artículo en las bases del Campeonato Nacional instaló la primera gran piedra de tope de la temporada 2020, poniendo en riesgo la disputa de la liguilla de ascenso de Primera B.

El artículo 7 de las bases obligaba a los clubes participantes de la liguilla a marginar a los refuerzos que hayan jugado la temporada 2019 en otros equipos que también disputen el mini torneo.

"Solo podrán ser habilitadas nuevas incorporaciones que no hayan participado por otro club que estuviese disputando el octogonal de verano 2020 y partido final por el ascenso a Primera División para la temporada 2020 o que hubieren estado habilitados en la temporada 2019 en el mismo club que los habilite para la temporada 2020″, establece el punto.

Con este lío sobre la mesa, algunos clubes como Cobreloa y Puerto Montt amenazaron derechamente con no jugar la liguilla, programada para este sábado 11 de enero en el estadio Nacional. Por lo mismo, también le pidieron a la ANFP cambiar la redacción del artículo con el fin de disputar sin problemas los playoffs.

Ante este panorama varios son los clubes que se verían afectados. Cobreloa por ejemplo no podría utilizar a Juan Pablo Andrade que llegó a Calama desde Deportes Copiapó, aunque el más afectado sería Ñublense quien posee cuatro contrataciones fuera del reglamento: Sebastián Romero, Nozomi Kimura (ambos desde Cobreloa), Giovanni Campusano (La Serena) y Mario Briceño (Barnechea).

Puerto Montt es otro perjudicado: Los salmoneros no podrían contar con Diego Opazo, José Luis Silva (ambos vienen de Deportes La Serena) y al portero Claudio González (Cobreloa).

Mismo dolor de cabeza para Barnechea, Deportes Melipilla y Deportes Temuco. Los Huaicocheros no podrían alinear a José Martínez y Cristián Muñoz (ambos ex San Felipe), mientras que los Potros tampoco utilizarían a Bryan Cortés, también ex Uní-Uní. En tanto, los del Indio Pije prescindirían del ex puertomontino Richard Barroilhet.

Los que por ahora no tendrían problemas en sus contrataciones son Unión San Felipe, Deportes Copiapó y Deportes La Serena, quienes no han fichado a ningún jugador bajo la prohibición del artículo 7.