Lezcano y su llegada flash a la UC: "Fue un llamado de Ariel Holan que me ilusionó mucho para llegar"

Todo fue muy rápido. La llegada de Gastón Lezcano sorprendió a los hinchas de Universidad Católica, ya que en una negociación flash la dirigencia de Cruzados logró cerrar su arribo por un año a San Carlos de Apoquindo.

En su presentación oficial como nuevo jugador franjeado, Lezcano contó cómo se produjo su llegada a la UC. "Se hizo todo muy rápido. Fue un llamado de Ariel que me ilusionó mucho para llegar y hacer las cosas lo antes posible. Estaba con muchas ganas, desde que me enteré que estaba la posibilidad de Católica no lo dudé, le dije a mi representante que acelerara todo, que quería venir. Había cumplido mi ciclo con Morelia y buscaba este desafío", contó.

En lo estrictamente fubolístico, el atacante de 33 años comentó que "hablé con Ariel y él sabe que puedo jugar como volante, por el centro, por las bandas, no tengo problema. La competencia será sana, hay muy buenos jugadores y eso me motiva mucho más para trabajar más duro, porque sé que será difícil ganarse un puesto".

Justamente sobre la competencia, el ex O'Higgins apuntó que "el plantel es muy bueno, línea por línea ya tiene un grupo muy armado que ya ha ganado cosas. Yo llego a sumar, a trabajar, a tratar de hacer lo mío en la cancha, sean en cinco, diez o noventa minutos, dejar la vida para el equipo. La competencia es sana porque hay una calidad de grupo espectacular".

Sobre su regreso al fútbol chileno tras tres años en el Morelia, Lezcano sostuvo que "gané madurez en estos tres años jugando en México, en un fútbol muy intenso, donde te enfrentas a equipos de mucha calidad y vas aprendiendo a manejar de mejor manera los ritmos de partido, los tiempos. Eso lo vas ganando con la experiencia de los años de haber jugado allá."

Justamente sobre el nivel de la liga mexicana en comparación con la chilena, el Gato estableció que "allá hay planteles que están muy bien armados, con muchos jugadores que son seleccionados en muchos países, por ahí es mayor la intensidad con la que se juega, el ritmo con el que hacen correr el balón, por ahí está la mayor diferencia con Chile, pero acá también se juega muy bien al fútbol, se intenta ser muy agresivos".