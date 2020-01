Walter Montillo: "Firmé por un año porque tengo que demostrar, no quiero llegar a robar a la U"

Walter Montillo finalmente fue presentado como nuevo refuerzo de Universidad de Chile. Después de años tratando de volver al cuadro donde brilló entre 2009 y 2010, la ardilla pudo sellar su retorno luego de, incluso, estar retirado.

Por lo mismo el volante solo quiso firmar un contrato solo por 2020 "porque con mis 35 años debo demostrar". El argentino señaló que "no quiero llegar a robar a la U, quiero ganármelo dentro de la cancha. Si en ese tiempo quieren que siga, hablaremos… yo por ahora pongo mi compromiso de poner todo".

El ex seleccionado argentino (jugó dos partidos en las Eliminatorias a Brasil 2014) partió hace 10 años de los estudiantiles, después de ser campeón del Apertura 2009 y llegar a la semifinal de la Copa Libertadores 2010, por lo que siempre quiso volver.

“Para la gente de la U, muchas gracias por todo. No los voy a olvidar”. @Montil10 #VamosLaU 🤘 pic.twitter.com/JL6o7kxhAo — Universidad de Chile (@udechile) January 8, 2020

"Desde que me fui de acá mi carrera fue en ascenso, por eso siempre quise volver, la U fue donde exploté mis habilidades y no lo olvido. Vuelvo para ayudar al club que me hizo crecer como futbolista. Muchas veces quedó en la puerta, no me gusta generar polémica, pero por problemas contractuales no se hizo posible. Desde que estuve en China sonó mi nombre en la U, pero la cláusula de recesión era muy alta, era muy difícil", dijo el mediocampista.

Es que desde hace mucho tiempo que el ex Cruzeiro y Santos estuvo en la órbita de Azul Azul, pero no se pudo concretar su llegada, por lo que se especuló supuestas peleas con Carlos Heller, antiguo presidente de la concesionaria. "Nunca tuvimos problemas, sólo hablamos cuando estuve en China. Me gustaría haber llegado antes, pero no se pudo. Estuve retirado, una mala decisión en mi carrera, y el club podía pensar en lo que necesita. Después el fútbol me dio una chance más en Tigre y pude demostrar que estaba vigente para poder volver a la U", reflexionó.

Sobre el mal momento que vivió el equipo de Hernán Caputto durante el 2019, y continuando con el desmentido de su supuestas pelas con Heller, Montillo dijo que "hay que estar todos juntos en este momento difícil. El año pasado fue complicado y si empezamos con cositas iremos por el camino equivocado. Yo vengo a aportar. Me sentaré a hablar con Carlos, porque nunca hubo un gran problema".

Finalmente, Montillo volvió hablar de las posibilidades de volver a alargar su estadía en el CDA y dijo que "me siento bien, pero obviamente los que deciden si se extenderá mi permanencia son los dirigentes".