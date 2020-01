Gabriel Suazo entra en la órbita de Boca Juniors, pero por ahora seguirá en Colo Colo

Gabriel Suazo está en carpeta para reforzar a Boca Juniors, según indican desde la prensa transandina. El volante estaría siendo seguido de cerca por el consejo de fútbol de los xeneizes, pero por ahora "son solo rumores", aseguran desde el entorno del jugador.

El cuadro azul y oro busca reforzar el mediocampo luego de la salida de Daniele De Rossi y la posible partida de Agustín Almendra al Inter de Miami, propiedad de David Beckham. Además, Suazo también puede jugar por izquierda, una variable que interesa al nuevo entrenador Miguel Ángel Russo.

Sin embargo, cercanos al futbolista aseguran que sólo son rumores, aunque "no existe un jugador chileno que no le interese o le atraiga Boca", por lo que el volante no le cerraría la puerta a llegar al mismo club donde también estuvieron Gary Medel, Ivo Basay y José Pedro Fuenzalida.

Por ahora no existe una oferta concreta por Suazo, quien está en Colombia con la selección chilena sub 23 que se prepara para el Preolímpico, que entregará dos cupos para Tokio 2020.