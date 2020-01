Gonzalo Jara se queda en Estudiantes de la Plata viviendo un complicado presente

Gonzalo Jara no pasa su mejor momento en Estudiantes de La Plata. El defensa no juega desde octubre con el Pincharrata y pasó de ser titular indiscutido a no estar siquiera considerado entre los citados.

Por lo mismo el ex Colo Colo y Universidad de Chile estuvo analizando ofertas y tenía todo acordado para partir al Monarcas Morelia de Pablo Guede, pero no hubo acuerdo entre los clubes y tendrá que seguir en La Plata.

El central de 34 años aún tiene contrato por 6 meses, el problema es que Gabriel Milito no lo tiene en sus planes. El oriundo de Hualpén está realizando la pretemporada y es uno de los seis centrales del plantel, pero claramente no es prioridad para el ex entrenador de O'Higgins.

De hecho, en el equipo que está preparando el ex Barcelona, la linea del fondo es con Facundo Sánchez, Jonathan Schunke, el chileno Juan Fuentes e Iván Erquiaga, mientras que el otro once con el que ha trabajado es en defensa con Nahuel Estévez, Mauricio Rosales, Andrés Ayala y Gastón Benedetti.

A Jara ni siquiera lo probaron durante el entrenamiento, según consigna la página oficial del club, por lo que el futuro del bicampeón de América se ve complicado de cara a los amistosos ante Cambaceres, Barracas Central y Temperley, además del retorno de la Superliga Argentina, cuando Estudiantes tenga que visitar a San Lorenzo.