Kylian Mbappé defiende los 265 millones de euros que cuesta su pase: "Soy futbolista, no contador"

Hace unos días, el francés Kylian Mbappé volvió a hacer noticia por el valor de su pase. Según un estudio realizado por el Observatorio del Fútbol CIES, el delantero del PSG lidera la lista de los futbolistas más caros del planeta con una tasación de 265 millones de euros.

La noticia generó reacciones en el mundo del fútbol y el propio Mbappé no quedó indiferente ante el estudio. Tras la goleada 6-1 del París Saint Germain sobre Saint Etienne, el joven goleador se refirió al millonario valor de su ficha.

"Soy jugador de fútbol, no contador. Hago mi trabajo, soy futbolista y quiero ayudar a mi equipo, que todo salga bien, sea o no el más caro del mundo”, lanzó Mbappé.

"Aún estamos en enero. El club está bien, tranquilo. Estamos todos en el mismo camino y no hablamos de nada que no sea lo que pasa en la cancha", cerró.

Some serious cash at play here 😳💲

Source: CIES Football Observatory pic.twitter.com/uWUxx7dMmx

