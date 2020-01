"Este tipo es una basura, no compite en mi p... liga": El fuerte cruce entre Pacers y Heat que encendió la NBA

Un fuerte cruce que casi terminó a las manos protagonizaron Jimmy Butler de los Miami Heat y TJ Warren de Indiana Pacers, luego que una disputa de balón terminara en una encendida discusión.

El altercado, que terminó incluso con Butler lanzándole besos a su rival, debió ser zanjado por sus propios compañeros, luego de un fuerte encontró que terminó con el jugador de los Pacers expulsado tras aplaudirle en la cara a su contrincante.

Tras el partido y lejos de calmar los ánimos, Butler disparó sin filtro contra TJ Warren. "Es mejor tener la boca cerrada en algunas situaciones. Hay algunas cosas que no se dicen si eres un hombre. Vamos a tener que vernos la próxima vez, porque creo que ha sido muy irrespetuoso y eso está bien porque vamos a tener que vernos otra vez", declaró el escolta de los Heat.

"Es un tipo blando. No juega en mi p… liga. No está cerca de mí. Si yo fuera su entrenador me daría vergüenza ponerlo para que me marque. Lo digo otra vez, este tipo es basura", agregó.

El duelo terminó con victoria para Miami por 122-108 sobre Indiana donde la gran figura fue Tyler Herro quien anotó 19 puntos.