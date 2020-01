Nicolás Blandi en su llegada a Colo Colo: "No vengo a hacer olvidar a Paredes"

El empate 2-2 de Colo Colo ante Godoy Cruz no solo sirvió para cerrar la pretemporada, sino que también para la presentación de Nicolás Blandi, el nuevo refuerzo de los albos que llegará a competir con Esteban Paredes en la posición de delantero.

Eso sí, el transandino fue enfático en que "no vengo a hacer olvidar a Paredes, creo que él ha hecho historia en el club y en el país y eso no se borra con nada. Voy a disfrutar y aprender de él".

El ex San Lorenzo llegará para jugar la Copa Libertadores, algo que lo motivó y reconoció que "no hay nada más lindo que jugar la Copa y sé que es un anhelo que tiene el club. Colo Colo tiene la obligación de ser protagonista de todos los torneos que juega".

Blandi se reencontrará con Pablo Mouche, quien fue parte importante para convencerlo de llegar al Monumental. El ariete reconoció que "Mouche no llevaba ni un mes en Chile y ya me decía que tenía que venir a jugar a Colo Colo. Me habló maravillas del club desde que llegó".

NOTA | Nicolás Blandi se transformó en el quinto refuerzo de Colo Colo. Detalles: https://t.co/0J445GjHQ0#SangreCacique 🏁🖤 pic.twitter.com/v2ilTikmH4 — Colo-Colo (@ColoColo) January 11, 2020