James Harden se unió al club de los 20.000 de la NBA en aplastante victoria de los Rockets

Houston Rockets logró una aplastante victoria ante Minnesota Timberwolves por 139-109, en una noche que nuevamente tuvo a James Harden como protagonista. De hecho, gracias a sus 32 puntos se metió en el club de los 20.000, convirtiéndose en el 45º jugador en hacerlo.

El alero californiano vivió un partido de ensueño, algo que se ha convertido en una tónica durante esta temporada. Harden logró 32 puntos, entregó 8 asistencias y rescató 12 rebotes. En tanto, fue tal el dominio de los Rockets, que el segundo máximo anotador del encuentro fue Russell Westbrook con 30 unidades.

El ex Oklahoma City Thunder fue destacado por la NBA luego que consiguiera la importante marca de los 20.000 puntos. Destacar que la carrera de la Barba tuvo solo pasos por los Thunder y ahora en los Rockets, y en ambos equipos ha coincidido con Westbrook.

Con esta contundente victoria, los de Houston quedaron quintos de la Conferencia Oeste con un registro de 26-12. En tanto, los Timberwolves se mantuvieron 12vos en la misma zona, con una marca de 15-23.

El próximo duelo para Harden y compañía será ante los Memphis Grizzlies, el próximo martes. En tanto, Minnesota enfrentará a los Thunder este lunes 13 de enero.

🚀 The JOURNEY to 20k 🚀@JHarden13 became the 45th player in NBA history to record 20,000 career points Saturday! #NBAVault pic.twitter.com/68IOG3G61z

— NBA History (@NBAHistory) January 12, 2020