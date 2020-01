Rally Dakar 2020: Casale se mantiene de líder en quads y López perdió el primer puesto en UTV

Ignacio Casale y Giovanni Enrico tuvieron una destacada participación en quads durante la séptima etapa, obteniendo el tercer y el segundo puesto respectivamente, por detrás del francés Simon Vitse.

Con este resultado el Perro se mantiene en la cima de la tabla general con un tiempo de 36H 12' 58''. Tras la carrera, Casale quedó impactado con la muerte de Paulo Gonçalves: "He venido todo el tiempo pensando en eso y creo que el resultado hoy pasa a un segundo plano. He hecho una buena etapa y estoy primero en la general, pero anímicamente no me siento muy bien", indicó.

Por otro lado, Francisco López no tuvo un buen tramo en Side By Side. Chaleco llegó en la vigesimosegunda posición, a 53 minutos y 6 segundos del joven Blade Hildebrand, ganador de la carrera. De esta forma, el chileno perdió el liderato de la general a manos del estadounidense Casey Currie.

Quads

Clasificación etapa:

1. Simon Vitse 06h 02' 52''

2. Giovanni Enrico a 00' 11''

3. Ignacio Casale a 01' 31''

Clasificación general:

1. Ignacio Casale 36h 12' 58''

2. Simon Vitse a 36' 43''

3. Rafael Sonik a 01h 23' 31''

Side By Side

Clasificación etapa:

1. Blade Hildebrand 05h 26' 35''

2. Casey Currie a 11' 15''

3. Aron Domzala a 13' 16''

22. Francisco López a 53' 06''

Clasificación general: