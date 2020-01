Johnny Herrera y el mote de "facho": "La cagó todo lo que han dicho. Es porque no soy de izquierda, tampoco de derecha"

Frontal y sin frases hechas. Desde la realidad del país en pleno estallido social hasta su polémica salida de Universidad de Chile. Johnny Herrera habló en extenso y dejó varias frases para destacar.

En entrevista con La Cuarta, el ídolo de la U y actual arquero de Everton de Viña del Mar dio su parecer sobre la gestión del Presidente Sebastián Piñera desde el 18 de octubre del 2019 en adelante.

"No es la solución que se vaya. No sé si le quedó grande el poncho, pero sí que pudo haber hecho mucho más. La gente esperó medidas concretas y no las tomó. Debe cumplir, tiene una aprobación como del 8 por ciento, eso es insólito en la historia de la democracia. Algo te dice", declaró.

Consultado por el mote de "facho" que le han cargado tanto en los estadios como en las redes sociales, Herrera respondió que "la cagó todo lo que han dicho. Es porque no soy de izquierda, tampoco de derecha, solo apoyo las buenas ideas y la gente que gestiona bien". Y para defender su punto, puso como ejemplos a Jorge Sharp y Evelyn Matthei.

En otra pregunta sobre política, al portero de 38 años se le consultó por quién votaría en las próximas elecciones presidenciales. "Tengo más afinidad con Beatriz Sánchez, porque los conozco y en su familia son todos de la U", sostuvo.

"Llanterío para allá, para acá"

En materia futbolística, Herrera remarcó su satisfacción por volver a defender los colores de Everton. "Estoy feliz de volver, no vengo a robar, creo que estoy súper vigente. Además, dejé buenos recuerdos, fuimos campeones luego de 32 años. Y la calidad de vida en Viña es impagable", manifestó.

En dicho contexto, el veterano arquero dijo cómo se imagina su reencuentro con la U, el que se dará en la séptima fecha del Campeonato Nacional 2020 en Santiago. "Será llanterío para allá, para acá, para todos lados, seguro. Sería bacán que todo el estadio te quiera", expresó.

Sobre su polémica salida de la U, Samurái comentó que "me llevaba súper bien con los dirigentes hasta el 2015. No me cuadró, por ejemplo, la forma en que llega Beccacece. Fue pésima. Pepe Rojas sabía dos meses antes que se tenía que ir, fue feo. El nuevo DT estaba listo y nosotros estábamos con otro disputando una final. No entiendes cómo cresta pueden hacer tan mal las cosas".

"Lo que me parecía mal lo dije y punto. Es mi forma y no la voy a cambiar hasta que me muera. Por ejemplo, repartimos los premios de forma pareja. Llegaban algunos argentinos y jugaban seguido, veían los premios y reclamaban, pero les decíamos que eran las reglas. Probablemente los cabros van a tener problema con eso ahora", argumentó.