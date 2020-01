"Te queremos en la U": Barra Los de Abajo le exige a Azul Azul el retorno de Pepe Rojas

View this post on Instagram

En estos días hemos conocido la noticia que nuestro ex Capitán Jose "Pepe" Rojas se encuentra en calidad de jugador libre y hasta el momento sin club, conocemos que existe interés de algunos clubes por contar con su persona para ser parte del plantel 2020 de quienes lo contactaron, entre el interés que existe por el no se encuentra el de la "U". Creemos firmemente que los jugadores de casa deben terminar su carrera en casa, es la oportunidad propicia para que Jose Rojas retorne al club para comenzar a caminar el último tramo de su carrera con la camiseta de la "U" , la cual defendió férreamente en numerosos partidos siendo capitán del equipo y pilar fundamental en el camarin. El "Pepe" es un fiel reflejo de lo que significa ser un azul de corazón, su perseverancia, esfuerzo, trabajo y amor a la camiseta, nos demuestran que siempre se puede lograr lo que uno se propone cuando se da todo. Esperemos que la dirigencia tome en consideración su situación y pueda retornar a casa como ha sido la llegada de Walter Montillo, y en un futuro cercano pueda retornar Johnny Herrera, sabemos que el manejo de la dirigencia es nefasto pero irrisoriamente confiamos que pueda hacer las cosas bien alguna vez