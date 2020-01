Barcelona desvinculó a Ernesto Valverde y Arturo Vidal tendrá nuevo técnico

Ernesto Valverde dejará de ser el entrenador de Barcelona, por lo que Arturo Vidal tendrá nuevo técnico, según informó el periódico español Sport. Una noticia que no necesariamente es mala para el chileno, que pese a sus buenas actuaciones, con el ahora ex estratega culé siempre estuvo más tiempo en la banca.

Desde la llegada de Vidal a los catalanes, ha jugado 76 partidos y solo en 37 de ellos fue desde la partida, ya que Valverde siempre privilegió en el puesto a Arthur Melo, Frank de Jong o Ivan Rakitic, pensando que Sergio Busquet es inamovible. Por lo tanto, un cambio de aires podría darle más espacio al chileno.

Acuerdo entre el FC Barcelona y Ernesto Valverde para la finalización de su contrato como entrenador del primer equipo.

Gracias por todo, Ernesto. Mucha suerte en el futuro. pic.twitter.com/UNBBQoLOB1 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 13, 2020

Valverde deja el club con un rendimiento del 74,2% en 145 partidos dirigidos, desde que llegó en julio de 2017. En ese periodo, el oriundo de Extremadura ganó dos títulos de Liga (2017-18 y 2018-19), una Copa del Rey (2017-18) y una Supercopa de España (2018), por lo que su gran deuda estuvo en el plano internacional.

Si bien Barcelona hizo buenas campañas, llegando a cuartos de final y semifinales en las dos ediciones que disputó con el ex delantero, la forma de la eliminación enlodó la participación.

En 2018 cayó ante Roma 3-0 en el partido de vuelta, quedando fuera pese al 4-1 como locales, mientras que en la edición siguiente hubo una historia similar ante Liverpool en la fase previa a la final, cuando derrotaron 3-0 a los Reds, pero perdieron 4-0 en Anfield.

Por ahora el primer equipo lo tomará Enrique Setién hasta el final de la temporada. El estratega de 61 años estaba sin club luego de dirigir a Real Betis durante la temporada pasada y llegaría por seis meses, aunque con opciones de continuar en caso de realizar buenas actuaciones.

En caso que Setién no siga, entre los nombres que podría llegar después destaca Mauricio Pochettino, quien en alguna ocasión dijo que "nunca voy a ser entrenador del Barcelona o del Arsenal porque estoy muy ligado al Espanyol y al Tottenham. Yo he crecido en Newell’s Old Boys y nunca entrenaré a Rosario Central. Prefiero trabajar en mi granja de Argentina que ir a entrenar a ciertos clubs".