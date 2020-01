Blandi todavía no se suma a los entrenamientos y Colo Colo se molesta por el caso César Fuentes

Con la confirmación de Nicolás Díaz como nuevo refuerzo albo, Mario Salas tiene todo listo para darle forma al Colo Colo 2020, que tendrá su primer partido oficial este sábado ante Universidad Católica por las semifinales de la Copa Chile 2019. Eso sí, no podrán estar todos.

Díaz está en Colombia con la Selección chilena Sub 23, al igual que Gabriel Suazo e Iván Morales, por lo que los tres serán baja para el partido ante la UC. Y a ellos se debe sumar César Fuentes.

El volante es indiscutido para el Comandante, pero según las bases del torneo, un futbolista no puede jugar por dos equipos la misma edición. Peor aún, el ex Cruzado se vio más perjudicado luego que la ANFP cambiara las condiciones y la prohibición sea solo para jugadores que hayan disputado minutos en uno de los clubes que sigan en competencia, es decir, solo Fuentes y Pablo Aránguiz (ex Unión Española, hoy en Universidad de Chile), pero que también está en el Preolímpico.

Por lo mismo Marcelo Espina no ocultó su molestia en conferencia de prensa y señaló que, si bien es un tema complicado, como dirigencia "enviaremos una carta a la ANFP porque estamos en desacuerdo con la decisión. En la liguilla de ascenso se modificaron las bases para que jueguen, pero en Copa Chile solo se hace la salvedad para un futbolista, que es César. No entendemos la razón".

Para los albos el problema también está en ataque. Nicolás Blandi aún no se suma a los entrenamientos del Cacique y tenía que llegar este martes a Santiago, pero su vuelo se retrasó producto de una tormenta eléctrica en Buenos Aires. Eso sí "el transfer está y Colo Colo ya hizo el pago de la primera cuota", explicó el Calamar.

El ariete argentino se debería sumar el miércoles a los entrenamientos. Si bien está físicamente en plenitud, tendría solo 3 días de trabajo con Salas, por lo que se ve complicado que sea desde la partida. En ese escenario suma bonos Esteban Paredes o Javier Parraguez, dependiendo quien esté mejor en lo físico después de la pretemporada.

Finalmente, Espina se refirió al tema del VAR, que se estrenará en Chile precisamente con el duelo entre albos y la UC en Temuco. "Con Palmeiras por Copa Libertadores no tuvimos problemas. Los latinoamericanos todavía no estamos tan acostumbrados a esta tecnología, pero la tendremos semana a semana para ir acostumbrados, lo importante es que se actúe con rapidez y se haga justicia", dijo el director deportivo de Blanco y Negro.