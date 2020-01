Cobreloa, el "cuarto grande" cumplirá un lustro en la "B": "Ha sido una debacle, da mucha pena"

El 19 de diciembre del 2004, Cobreloa cerraba una de las etapas más gloriosas de su historia. El título del Clausura de ese año era el tercero para los loínos en los últimos cuatro torneos cortos, pues se sumaba al bicampeonato del 2003, llegando a ocho, los mismos que tenía en ese momento Universidad Católica.

Hoy, el “cuarto grande” está en la “B” y el domingo perdió la opción de volver a Primera, tras caer por 2-0 ante Temuco en la liguilla por el ascenso. Su entrenador, Marco Antonio Figueroa, quien bajó con los Zorros del Desierto en el 2015, prometió que en este 2020 sí lograrán el anhelado regreso a la división de honor del fútbol chileno.

El próximo 30 de abril se cumplirá un lustro desde el descenso del único club que acompañaba a Colo Colo hasta entonces como los que podían ufanarse de nunca haber bajado de la máxima categoría. El gigante, ése que alcanzara dos finales consecutivas de la Copa Libertadores en los 80, sigue dormido por ahora.

“Cuando no hay un proyecto, se complica”

“No es fácil trabajar en Calama”. Son palabras de Rodrigo Pérez, tricampeón como jugador y DT de los loínos en el 2018, quien se enteró por la prensa de que no seguiría en la banca.

“Fue doloroso, por eso trato de estar alejado de las polémicas, porque es un equipo al que le tengo mucho cariño y no ha podido salir de la Primera B, lo que es lamentable por su historia”, explica el otrora lateral izquierdo. “Pero cuando no hay un proyecto, se complica que las cosas salgan de buena manera. No es sencillo estar cambiando al entrenador y al plantel completo cada seis meses, no es normal”, complementa.

El rancagüino, quien tuvo tres etapas en los Zorros del Desierto como futbolista, compara la época dorada con la que se vive actualmente. “Nosotros pudimos lograr tres títulos y estuvimos en seis Libertadores consecutivas. Después me tocó estar como técnico y las realidades son muy distintas. Ha sido una debacle. Eran otros tiempos, con planteles de jerarquía, con seleccionados. Hoy, por la parte económica, eso no se puede. Ha sido difícil, va a ser complicado, quizá van a pasar años para que vuelvan a estar en el sitial que se merecen, sobre todo con las situaciones que se han vivido últimamente”, indica.

“Me da mucha pena ver a Cobreloa así. Al club le va a costar volver a ese nivel. Es de esperar que ahora mantengan un proceso, que les dé la posibilidad de regresar al fútbol grande”, agrega.

“Las malas administraciones y decisiones te llevan a un caos”

Fernando Martel no es muy amigo de los micrófonos. Crítico de los medios chilenos, hace una excepción para comentar el presente de su querido Cobreloa, cuadro con el que fue campeón en el Apertura 2003 y que le permitió dar el salto al extranjero, específicamente a México.

Su análisis es similar al de Pérez, en relación a que “las malas administraciones y decisiones te llevan a un caos, luego de estar en un sitial privilegiado dentro del fútbol nacional”. En cuanto a las responsabilidades, añade que “los culpables están a la vista, cada uno de los que fueron pasando después tiene que asumir, los que llevaron al equipo a segunda y los que en estos años no han podido hacerlo de la mejor manera. Cuando uno no cumple un objetivo, tiene que dar un paso al costado”.

¿Volverán el club loíno a ser el “cuarto grande”? “Por cómo está hoy, se ve complejo”, cierra el Facha desde su natal San Felipe.