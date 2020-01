Marcelo Espina: "A Nicolás Díaz le haremos un contrato de 5 años en Colo Colo"

Si bien todavía no es oficial, Marcelo Espina ya confirmó que Colo Colo hizo una oferta formal por Nicolás Díaz, la cual fue presentada tanto a Palestino como la ANFP, usando la cláusula de salida del árabe a cambio de US$1 millón.

Díaz tendrá un contrato por 5 años, ya que desde el Monumental piensan en él como "presente y futuro". Por una parte, llega a cubrir una posición que tenían débil, principalmente con la lesión de Matías Zaldivia, quien según Espina "lleva un proceso de recuperación más que óptimo, pero no tenemos apuro en su recuperación", además que el nuevo jugador albo cumplirá con la regla Sub 21.

Es que el hermano de Paulo Díaz tiene solo 20 años, por lo que también es una alternativa para el futuro, tanto en la zaga de los de Macul, como en una posible venta, donde esperan superar con creces la inversión hecha por el central.

🔉Marcelo Espina: “A Nicolás Díaz le vamos a hacer un contrato por cinco años. Es un jugador de proyección y nos cumple la ley del menor de edad”. — Colo-Colo (@ColoColo) January 14, 2020

El defensa que está en Colombia con la Selección chilena Sub 23 será el último refuerzo del Cacique. Así lo aseguró el director deportivo de Blanco y Negro, quien señaló que "si no se produce nada raro hasta el cierre del mercado, como una lesión, una venta o algo que no deseamos, hemos cerrado el plantel. No definitivamente, pero en cuanto a lo que hemos planificado sí".

De esta forma el Calamar no cierra alguna otra oportunidad que pueda aparecer, como tampoco alguna venta que puedan realizar desde el Estadio Monumental. Eso sí, la salida de Nicolás Maturana ya está contemplada, ya que pese que el volante tenga contrato vigente, "en lo deportivo él sabe que no será tomado en cuenta y saldrá a préstamo. Se lo dijo Mario Salas y se lo dije yo", confirmó Espina.

Finalmente, el ex jugador y entrenador de Colo Colo se mostró contento con el trabajo realizado y dijo estar "conforme con el plantel. Obviamente tuvimos que ingeniarla para negociar, buscar alternativas. Nos salió bien y hay que agradecer al directorio", agregando que "el tema dirigencial está bastante calmo, positivo. Se ha entendido que todos debemos colaborar por un bien común".