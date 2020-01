Padre de Nicolás Jarry y la preocupación por el fin de su carrera: "Puede recibir un castigo de cuatro años"

Luego de la confirmación de la suspensión provisoria de Nicolás Jarry por dar doping positivo de Ligandrol y Stanozolol durante la Copa Davis de noviembre pasado, el tenista chileno se defendió diciendo que "jamás he usado de manera consiente sustancias para mejorar mi rendimiento".

Una defensa que recibió el apoyo de su familia, en especifico de su padre. Allan Jarry habló con los medios de comunicación diciendo que están "tranquilos y apenados", pero también preocupados, ya que "es un caso complicado e incluso puede recibir un castigo de cuatro años. Para un jugador de 24 años, eso prácticamente es el fin de su carrera". La idea es bajar "considerablemente esa pena y que ojalá podamos tener a Nico jugando el segundo semestre".

El panorama negro que le espera a Jarry: Las posibles sanciones que le podrían caer al Príncipe por doping El tenista nacional recibió una suspensión provisoria debido a la presencia de Ligandrol y Stanozolol, en una muestra tomada durante las Finales de la Copa Davis.

Aún así se muestran confiados, ya que aseguran que "Nico no cometió ninguna falta, no ha tomado nada para sacar ventaja y nunca lo ha hecho. Si hay dos sustancias en su cuerpo, están ahí de manera fortuita, él no tiene consciencia de cómo llegaron ahí".

Según confirmó su padre, la segunda raqueta nacional llegó a Chile durante este martes y había conocido la noticia el 7 de enero, durante la ATP Cup, torneo que decidió jugar de igual forma. "Hablamos con algunos tenistas canosos chilenos y nos decían que era admirable lo que hizo, que ellos no hubieran jugado", dijo el yerno de Jaime Fillol.