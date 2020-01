El panorama negro que le espera a Jarry: Las posibles sanciones que le podrían caer al Príncipe por doping

Nicolás Jarry recibió la peor de las noticias durante este lunes. El Príncipe fue suspendido provisoriamente por parte de la ITF debido a la presencia de Ligandrol y Stanozolol en una muestra tomada durante las Finales de la Copa Davis, disputadas en noviembre pasado.

Ante esta situación, el tenista nacional aseguró, mediante un comunicado difundido por su cuenta de Instagram, que no tenía conocimiento de haber consumido esas sustancias. De hecho, se defendió apuntando que podría ser un caso de "contaminación cruzada de unas multivitaminas fabricadas en Brasil que mi médico me recomendó tomar, ya que tenía la garantía de no tener sustancias prohibidas".

Es así como Jarry se enfrenta a distintos escenarios, donde el máximo de sanción que podría recibir sería de dos años. Para hacerse una idea, hay algunos casos de jugadores que consumieron sustancias parecidas, y que fueron castigados por la federación de tenis.

El primero a tomar en cuenta es el de Guillermo Coria en 2001. El Mago utilizó Nandrolona, un anabolizante que está en la misma categoría que el encontrado en la muestra del chileno. En esa ocasión, el trasandino recibió una sanción de siete meses.

En el segundo y tercer caso la sustancia fue la misma: Clenbuterol. Mariano Puerta en 2004 y Karol Beck en 2005 fueron los jugadores sancionados por el uso ilegal de anabolizantes, el trasandino recibió un castigo de nueve meses, mientras que el eslovaco uno de dos años.

Sin embargo, existe otro escenario que podría enfrentar Jarry. Esto ya que en caso de que se confirme que fue una contaminación cruzada, podría recibir una sanción reducida. Thomaz Bellucci dio positivo por el uso de hidroclorotiazida, probó su inocencia, pero igualmente fue castigado por cinco meses.

Finalmente, Marin Cilic también alegó inocencia al comprobar que había consumido tabletas de glucosa que estaban contaminadas con Niketamida. De todas formas, la organización lo sancionó con nueve meses de suspensión.