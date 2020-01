¿Quién llega mejor a la hora de la verdad? La UC y Colo Colo ponen a prueba el poder de sus planteles en las semis de Copa Chile

Aunque pueden sumar refuerzos hasta la cuarta fecha del Campeonato Nacional, es decir, hasta mediados de febrero, Universidad Católica y Colo Colo tienen prácticamente cerrados sus respectivos planteles para el 2020. Y la primera prueba de fuego de la nueva temporada la tendrán este sábado, cuando se enfrenten en partido único por las semifinales de la Copa Chile 2019.

El debut oficial en 2020 de los dos mejores equipos del año pasado en el fútbol chileno se dará en el Germán Becker de Temuco. Y aunque por distintas razones ambos elencos no podrán contar con todos sus jugadores, tanto Ariel Holan como Mario Salas podrán poner a prueba el poder de sus planteles.

En líneas generales, en ambos casos ya se cumple con el principio de contar con dos jugadores por puesto. Y eso en gran parte pasa porque tanto José María Buljubasich en la UC como Marcelo Espina en el Cacique sacaron adelante gran parte de la labor en materia de conformación de plantel. La renovación de Edson Puch en la Franja y el fichaje de Nicolás Blandi en los albos fueron las últimas buenas nuevas.

¿Qué les falta por hacer en el mercado? En la UC se analiza la opción de contratar un nuevo mediocampista y ronda el nombre de Claudio Sepúlveda. En tanto, en Colo Colo tantean la posibilidad de fichar a un defensa central y es inminente la llegada de Nicolás Díaz.

Sin la posibilidad reglamentaria de contar con jugadores que ya disputaron la Copa Chile 2019 con otros elencos (Tomás Asta-Buruaga en la UC; Miguel Pinto y César Fuentes en Colo Colo), los dos equipos nacionales ya instalados en la fase de grupos de la Libertadores 2020 presentan en siguiente panorama para este nuevo arranque de temporada:

Holan mantiene la base en la UC

Pese al cambio de técnico, la UC de Ariel Holan presenta una continuidad en cuanto a los nombres y el planteamiento táctico, respecto a su antecesor Gustavo Quinteros. Los cruzados mantienen un 4-3-3 sin un “10” clásico. En el amistoso ante Curicó del sábado en San Carlos de Apoquindo, el nuevo DT cruzado dio luces de su idea con miras a su debut oficial.

Junto con lo visto ante Curicó y lo trabajado en las prácticas, en la UC se perfila el siguiente once: Matías Dituro; Stefano Magnasco, Benjamín Kuscevic, Valber Huerta, Juan Cornejo; Luciano Aued, José Pedro Fuenzalida, César Pinares; Diego Buonanotte, Fernando Zampedri y Edson Puch.

De dicho once cabe destacar que Cornejo le saca ventaja a Alfonso Parot, ya que este último estuvo trabajando diferenciado en gran parte de la pretemporada a raíz de un proceso de recuperación de una cirugía nasal.

Para el duelo ante Colo Colo no pueden ser considerados por lesión Cristopher Toselli, Germán Lanaro y Francisco Silva. Por estar con la Roja Sub 23, no están a disposición Raimundo Rebolledo y Diego Valencia, mientras que Tomás Asta-Buruaga queda fuera por reglamento.

Salas arma su nuevo Colo Colo

Colo Colo sumó un jugador por puesto para que Mario Salas tenga alternativas suficientes para afrontar la gran cantidad de partidos que tiene por delante. Ya con un año en el Monumental, el Comandante aún así prefirió renovar gran parte del plantel para plasmar su idea en el Cacique.

Con esa idea, el once que piensa Salas y que algo mostró ante la Selección Chilena Sub 23 y Godoy Cruz sería con Brayan Cortés; Óscar Opazo, Julio Barroso, Juan Manuel Insaurralde, Ronald de la Fuente; Carlos Carmona, Branco Provoste; Gabriel Costa, Leonardo Valencia, Marcos Bolados y; Nicolás Blandi.

Eso sí, en ese equipo titular deberían ingresar Fuentes, quien no podrá estar ante la UC por cuestiones reglamentarias, además de Suazo, que está en Colombia para el Preolímpico. Por otra parte, Blandi es duda, porque aún no se suma a los trabajos, por lo que podría entrar Esteban Paredes o Javier Parraguez.

También podrían sumarse Matías Fernández en lugar de Provoste, pero el Mati aún no está al 100% en lo físico. Situación similar a la de Pablo Moche, quien realizó una pretemporada más larga que sus compañeros, para tener un mejor fondo físico luego del desgarro que sufrió en noviembre pasado, por lo que parte un peldaño más abajo que Bolados.